Читател на Plovdiv24.bg сигнализира за пореден неприятен куриоз на булевард "Александър Стамболийски". Както е до болка известно, там четвърта година се работи по изграждането на Южния обходен колектор. Но в случая не става въпрос за проблеми с отходното съоръжение, а за нещо съвсем простичко.
За една дупка в средата на пътното платно. На снимките се вижда, че асфалтът е бил изрязан с машина. Дупката е запълнена с чакъл, но не е асфалтирана.
Дупката е на ключово място, тъй като в непосредствена близост има лечебно заведение и няколко големи търговски обекта, което предполага доста сериозен трафик.
Предадохме сигнала на ВиК - Пловдив и на кмета на район "Южен". От държавното предприятие обещаха до края на деня в сряда дупката да бъде асфалтирана.
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