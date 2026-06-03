Читател на Plovdiv24.bg сигнализира за пореден неприятен куриоз на булевард "Александър Стамболийски". Както е до болка известно, там четвърта година се работи по изграждането на Южния обходен колектор. Но в случая не става въпрос за проблеми с отходното съоръжение, а за нещо съвсем простичко.

За една дупка в средата на пътното платно. На снимките се вижда, че асфалтът е бил изрязан с машина. Дупката е запълнена с чакъл, но не е асфалтирана.

Дупка след авария на ВиК. Ще стане близо година, а не се асфалтира. Намира се на бул. "Александър Стамболийски" 51 - пише нашият читател.

Дупката е на ключово място, тъй като в непосредствена близост има лечебно заведение и няколко големи търговски обекта, което предполага доста сериозен трафик.

Предадохме сигнала на ВиК - Пловдив и на кмета на район "Южен". От държавното предприятие обещаха до края на деня в сряда дупката да бъде асфалтирана.