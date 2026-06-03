Загрижен гражданин и жител на квартал "Христо Смирненски" сигнализира Plovdiv24.bg за изключително притеснителна и екологично опасна ситуация на ул. "Рая" в район "Западен". На въпросната локация в момента се извършват активни строително-монтажни работи за реализиране на пътен подход и изход към новоизграждащия се жилищен комплекс Twin Park. Според читателя, начинът на изпълнение на изкопните дейности застрашава пряко и непосредствено живота на дълголетни вековни дървета от вида чинар в района.
"Живущите в непосредствена близост сме силно обезпокоени, тъй като строителните дейности са довели до сериозно подкопаване и оголване на кореновите системи на дърветата. Видно от приложените към настоящия сигнал фотоматериали, корените са брутално разкрити и подрязани, за да се прокарат тротоарните площи и новият подход.
Налице е обосновано съмнение за подмолни действия от страна на инвеститора, чиято цел изглежда е дърветата да изсъхнат сами вследствие на разкритата коренова система или да бъдат изкарани опасни за минувачите и паркираните коли, принуждавайки общината да извърши премахването им. Това се случва въпреки поетите по-рано през зимата обещания, че дърветата няма да бъдат докосвани.
Всеки от нас е наясно колко десетилетия са необходими на едно дърво, за да развие корона и коренова система от такъв мащаб. Унищожаването им по подобен начин, за да се замени зеленината с асфалт и бетон, е абсолютно недопустимо. Тротоарът е изключителна общинска собственост. Предвид мащабния проект, който се реализира, инвеститорът е бил длъжен да се запознае с тази ситуация и да представи адекватни действия за запазване на възрастните дървета преди получаване на разрешение за строеж" - пише нашият читател.
Пловдивчанинът предлага дърветата да се преместят, за да бъдат запазени живи ако се налага комплексът да има изход точно на ул. "Рая". Призовава спешни действия предвид оголената и застрашена коренова система на чинарите.
Сигналът е изпратен до Plovdiv24.bg и до администрацията на район "Западен". Потърсихме районния кмет Тони Стойчева за коментар по казуса.
След отказите проектът бил преработен и внесен в голяма община. Главният архитект на Пловдив Яна Желязкова е подписала разрешението за строеж за изграждане на временен паркинг, без премахване на дърветата. Инвеститорите са решили точно на това място да направят вход/изхода на бъдещия комплекс, въпреки, че са имали възможност да определят друга точка в обхвата на собствения си терен.
Сега пречка за реализация на намеренията им са въпросните 3 дървета, тъй като между тях няма да могат да минават камионите, освен ако не премахнат поне единия чинар. Съгласно актуалната Наредба за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система в община Пловдив глобата за премахване на дърво без разрешение е 10 000 евро.
Въпросният временен паркинг всъщност е частта, предвидена за отчуждаване за разширението на "Пещерско шосе".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!