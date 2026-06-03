Загрижен гражданин и жител на квартал "Христо Смирненски" сигнализира Plovdiv24.bg за изключително притеснителна и екологично опасна ситуация на ул. "Рая" в район "Западен". На въпросната локация в момента се извършват активни строително-монтажни работи за реализиране на пътен подход и изход към новоизграждащия се жилищен комплекс Twin Park. Според читателя, начинът на изпълнение на изкопните дейности застрашава пряко и непосредствено живота на дълголетни вековни дървета от вида чинар в района.

"Живущите в непосредствена близост сме силно обезпокоени, тъй като строителните дейности са довели до сериозно подкопаване и оголване на кореновите системи на дърветата. Видно от приложените към настоящия сигнал фотоматериали, корените са брутално разкрити и подрязани, за да се прокарат тротоарните площи и новият подход.

Налице е обосновано съмнение за подмолни действия от страна на инвеститора, чиято цел изглежда е дърветата да изсъхнат сами вследствие на разкритата коренова система или да бъдат изкарани опасни за минувачите и паркираните коли, принуждавайки общината да извърши премахването им. Това се случва въпреки поетите по-рано през зимата обещания, че дърветата няма да бъдат докосвани.

Всеки от нас е наясно колко десетилетия са необходими на едно дърво, за да развие корона и коренова система от такъв мащаб. Унищожаването им по подобен начин, за да се замени зеленината с асфалт и бетон, е абсолютно недопустимо. Тротоарът е изключителна общинска собственост. Предвид мащабния проект, който се реализира, инвеститорът е бил длъжен да се запознае с тази ситуация и да представи адекватни действия за запазване на възрастните дървета преди получаване на разрешение за строеж" - пише нашият читател.

Пловдивчанинът предлага дърветата да се преместят, за да бъдат запазени живи ако се налага комплексът да има изход точно на ул. "Рая". Призовава спешни действия предвид оголената и застрашена коренова система на чинарите.

Сигналът е изпратен до Plovdiv24.bg и до администрацията на район "Западен". Потърсихме районния кмет Тони Стойчева за коментар по казуса.

Аз съм човекът, който не издаде разрешение за строеж на обекта. Отказах да издам заповед за премахване на дърветата. Нека голяма община обясни на гражданите какво се случва - заяви Тони Стойчева.

След отказите проектът бил преработен и внесен в голяма община. Главният архитект на Пловдив Яна Желязкова е подписала разрешението за строеж за изграждане на временен паркинг, без премахване на дърветата. Инвеститорите са решили точно на това място да направят вход/изхода на бъдещия комплекс, въпреки, че са имали възможност да определят друга точка в обхвата на собствения си терен.

Сега пречка за реализация на намеренията им са въпросните 3 дървета, тъй като между тях няма да могат да минават камионите, освен ако не премахнат поне единия чинар. Съгласно актуалната Наредба за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система в община Пловдив глобата за премахване на дърво без разрешение е 10 000 евро.

Няма да се издава заповед за премахване на дърветата. Входът и изходът за обекта е между тях, заявиха от пресцентъра на Община Пловдив.

Въпросният временен паркинг всъщност е частта, предвидена за отчуждаване за разширението на "Пещерско шосе".