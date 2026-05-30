Читател на Plovdiv24.bg потърси медията ни, за да съобщи за нередност, която е видял преди два дни. Става въпрос за стари указателни табели, чиито надписи почти не се четат.

Писмото е изпратено и до кмета на община "Родопи" Павел Михайлов, до министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, до омбудсмана на България Велислава Делчева и до Агенция "Пътна инфраструктура".

Даваме думата на човека сега:

На 28.05.2026 г. ми се наложи да пътувам от с. Първенец до гр. Перущица. На минаване през с. Брестовица на разклона за гр. Перущица попаднах на тези указателни табели а и на стопа, които изобщо не се четат и са избелели.

Сигурно не са подменяни повече от 10 години. На първата табела трудно се чете Пловдив, на втората пише Перущица, а на третата пише Кричим. Искам да Ви питам даваме сума ти пари за винетки?

Не трябва ли да се подменят табелите и да се виждат ясно коя за къде е колко са километрите до съответното населено място, че на тях пише и разстояние.

За какво събирате пари? Уж сме в Европейския съюз и Еврозоната, а се излагаме пред Европа по този начин.