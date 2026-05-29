Вандалска проява посред нощ разтревожи жители на "Кършияка" в Пловдив. Камера е заснела как младежи унищожават саксия и увреждат частна собственост на улица "Оборище". Въпреки подаден сигнал на 112, реакция от полицията не е имало, алармира потърпевш пред Plovdiv24.bg.

Поредна тревожна сцена от улиците на Пловдив повдига въпроси не само за сигурността, но и за състоянието на обществото, възпитанието и усещането за безнаказаност. На видеозапис от охранителна камера се вижда как младежи посред нощ унищожават саксии и увреждат частна собственост пред жилищна сграда. По думите на потърпевшите е подаден сигнал на телефон 112, но реакция от страна на институциите така и не е последвала.

Случаят далеч не е просто "детска проява“ или "младежка пакост“. Това е демонстрация на пълно неуважение към чуждия труд, към правилата и към обществения ред. Някой е вложил средства, време и грижа, за да поддържа пространството пред дома или сградата си. Само за секунди всичко това е унищожено с усмивка и чувство за безнаказаност.

Все по-често ставаме свидетели на подобни прояви — чупене, драскане, хвърляне на отпадъци, агресия и посегателства върху частно имущество. Причината не е само в липсата на контрол. Проблемът започва много по-рано — у дома. Домашното възпитание е първата граница между нормалното поведение и чувството, че "всичко е позволено“. Когато едно дете не бъде научено да уважава чуждата собственост, закона и труда на другите, резултатът често се вижда именно по улиците.

Още по-притеснително е бездействието на държавата. Подаден е сигнал към 112 — институцията, която би трябвало да гарантира бърза реакция при нарушения на обществения ред. Когато обаче няма последствия, се изпраща опасно послание: че подобни действия могат да останат ненаказани. А безнаказаността ражда още от същото.

Хората в Пловдив имат право да живеят спокойно, без страх, че трудът и собствеността им могат да бъдат унищожени за минути. Те имат право и да очакват реакция от институциите, когато потърсят помощ.

Истинският въпрос е не само кой е счупил саксиите тази нощ. Истинският въпрос е в какво общество се превръщаме, когато агресията и вандализмът се приемат за нормални, а държавата предпочита да остане безучастен наблюдател.