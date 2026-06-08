Обилният валеж в късните часове на събота вечер превърна част от Главната улица на Пловдив в импровизирано езеро и затрудни преминаването на десетки жители и гости на града.
Проливният дъжд, макар и кратък, бързо изкара наяве проблемите с отводнителната система в суперцентъра. Шахтите в близост до популярното заведение "Афредо“ очевидно не са били добре почистени и не успели да поемат всичката вода.
Част от Главната буквално е заприличала на венециански канал, а пловдивчани са били поставени пред изпитание, като на мнозина се е наложило да газят във водата, за да продължат по маршрута си.
Гражданин, който в този момент е бил там, сподели кадри в социалните мрежи. Възмутеният мъж определи преминаващите през водите хора като смели, а няколко публикувани видеа бързо натрупаха голяма популярност.
По негови изчисления водата е достигнала около 5 сантиметра. Репортер на Plovdiv24.bg припомня, че това не е изолиран случай. Наш екип наскоро се натъква на подобни гледки на същото място, което отново повдига въпроса за поддръжката на градската инфраструктура при летните бури.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!