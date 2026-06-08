Обилният валеж в късните часове на събота вечер превърна част от Главната улица на Пловдив в импровизирано езеро и затрудни преминаването на десетки жители и гости на града.

Проливният дъжд, макар и кратък, бързо изкара наяве проблемите с отводнителната система в суперцентъра. Шахтите в близост до популярното заведение "Афредо“ очевидно не са били добре почистени и не успели да поемат всичката вода.

Част от Главната буквално е заприличала на венециански канал, а пловдивчани са били поставени пред изпитание, като на мнозина се е наложило да газят във водата, за да продължат по маршрута си.

Гражданин, който в този момент е бил там, сподели кадри в социалните мрежи. Възмутеният мъж определи преминаващите през водите хора като смели, а няколко публикувани видеа бързо натрупаха голяма популярност.

По негови изчисления водата е достигнала около 5 сантиметра. Репортер на Plovdiv24.bg припомня, че това не е изолиран случай. Наш екип наскоро се натъква на подобни гледки на същото място, което отново повдига въпроса за поддръжката на градската инфраструктура при летните бури.