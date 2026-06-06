Река Черна отново излезе от коритото си при село Тича край Котел след поредната порция силни валежи, само три дни след опустошителното наводнение, което заля къщи и улици в същото село. Водата се разлива в участъка при моста до пелетната фабрика и нивото продължава да се покачва, заради което областният управител Михаил Кашеров разпореди евакуация на всички жители от най-ниската част на селото, предаде NOVA.

Превантивна евакуация, докато реката още расте

По данни на властите към момента населението и инфраструктурата не са пряко застрашени, а изтеглянето на хората от ниската зона е превантивна мярка. Обстановката обаче се следи непрекъснато, тъй като нивото на Черна остава високо, а прогнозите не дават гаранция, че валежите са приключили. Именно комбинацията от вече подгизнала почва и ново количество вода прави втория разлив особено опасен, реката реагира за часове на всеки следващ дъжд.

Селото още не се е съвзело от първия удар

Кошмарът за жителите на Тича се повтаря преди още да са изсъхнали следите от първия. Само преди два дни Черна заля околните къщи и улици, а кадрите от наводненото село обиколиха страната. Вчера в помощ на пострадалите се включиха доброволци и служители на Българския Червен кръст - Сливен, които подпомагат най-засегнатите домакинства.

Междувременно българската армия продължава да участва в преодоляването на последствията от наводненията в област Сливен, съобщиха от Министерството на отбраната. Военни екипи остават разположени в района, а с новия разлив ангажиментът им се очаква да продължи.

За хората от Тича въпросът вече не е дали водата ще се върне, а кога и дали този път селото ще се размине само със страха.