След краткотрайни, но изключително интензивни валежи, река Черна отново излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Ситуацията е критична в участъка при моста до пелетната фабрика, където нивото на водата продължава застрашително да се покачва. Залетите площи вече са обхванали най-ниските части на селото, като има наводнени къщи и пътища.

Plovdiv24.bg припомня, че само преди 2 дни река Черна излезе от коритото си и се наложи да задействат системата за ранно предупреждение BG-Alert, за да информират гражданите за критичната ситуация.

Заради сериозната опасност областният управител Михаил Кашеров реагира незабавно и разпореди спешна евакуация на всички жители от най-ниската част на село Тича.

Властите и аварийните екипи са на място и следят обстановката всяка минута, тъй като притокът на вода към момента не спира.