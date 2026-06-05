Сериозно предупреждение отправи български гражданин в началото на летиня сезон по морето. Ето какво иска да ни каже човекът:

Този пост е за всички колоездачи тротинеткаджии и триколковци, както всякакви електрически джаджи за придвиждане. Отделно от това, че е брутална мизерия цялата крайбрежна, плюс главната алея пред хотел "Кубан" поради простата причина, че се разрешава на търговците да си оставят торбичките пред обектите, въпреки наличноста на кофи за смет.

А АД - тази нищожна и неможеща организация, е поставила кофи за смет без капаци и забележете, дори неизмити за новия сезон, но не това е темата. На снимките показвам знаците за "разрешено само за пешеходци".

Поставени са по цялата крайбрежна и на центъра пред "Кубан". Тези знаци дават право на полицаите да глобяват всеки придвижващ се различно от пеша. Имало е акции на няколко пъти с множество глобени хора, които поради една или друга причина се придвижват с нещо си.

Да го имате предвид все пак, колеги колоездачи и други такива. И завършвам с това - а какво правим с влакчетата, които преминават през целия пешеходен маршрут, обозначен със знаци само за пешеходци? Толкова за тия неможачи и противоречивите им схващания за може и не може.