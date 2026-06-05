Гръцката полиция въведе извънредни мерки заради мотосъбор с хиляди участници. Седем мотористи - българи и поляци, са задържани от гръцката полиция на граничния пункт Промахон.

Мотористите са пренасяли ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция.

Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб "Ангелите на ада", които се събират днес в област Теспротия в Западна Гърция. Част от участниците от европейските страни преминават през Промахон.

По информация на обществената телевизия ЕРТ полицията действа по предварителен план, базиран на оперативна информация, със засилени проверки за всички мотористи, които преминават границата.

На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5 хиляди рокери за участие в същия събор. Там полицията също извършва щателни проверки за наркотици и оръжие.

От съображения за сигурност за всички участници в събора полицията е блокирала пристанище Игуменица със специалните части за борба с безредиците.

Рокерите се движат в колона, охранявана от полицейски части, без право да се отклоняват от нея. Гръцките власти информират, че са взети мерки за спокойното преминаване на събитието.

Мотоклубът "Ангелите на Ада“ е един от най-известните в света. Членовете му карат мощни мотори Харли-Дейвидсън (Harley-Davidson). Първият клуб е създаден през 40-те години на миналия век в Калифорния. След това клонове на клуба се появяват в Европа, Южна Америка, Австралия и Русия.

Департаментът по правосъдието на САЩ определя "Ангелите на Ада“ като престъпна организация, тъй като членовете му са замесени в случаи на трафик на наркотици, изнудвания и убийства. Разследвания срещу мотоклуба има и в страни членки на ЕС. Преди десетилетие европейската служба Европол издаде предупреждение, че е установен опасен клон на клуба в страни от Югоизточна Европа и в Гърция. Според информацията е бил създаден в опит да бъде контролиран трафикът на наркотици в региона. Организацията също е известна със своята благотворителност и редица други изненадващо положителни действия.