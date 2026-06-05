Министерството на земеделието и храните подготвя изцяло нова наредба, която ще регламентира търговията с яйца в България. Предлаганите промени засягат както производителите, така и вносителите, като целта е да се въведат по-ясни правила за производство, маркиране, съхранение и контрол на яйцата. За потребителите основните изисквания остават непроменени. Яйцата ще продължат да се продават с маркировка върху черупката, необходимата информация върху опаковката и срок за доставка до 28 дни след снасянето.

Една от най-съществените промени засяга малките производствени обекти с между 50 и 350 кокошки носачки. Те ще трябва да покриват част от изискванията за хуманно отношение към животните и да маркират яйцата си със специален код на производителя. На стопанствата ще бъде предоставен едногодишен преходен период за привеждане в съответствие с новите правила. Областните дирекции по безопасност на храните ще преиздадат служебно удостоверенията за регистрация на засегнатите обекти.

За най-малките производители, които отглеждат до 50 кокошки, остава облекчен режим. Те няма да бъдат задължени да маркират яйцата с код, ако на мястото на продажба са посочени името и адресът на производителя.

Наредбата въвежда специални изисквания и за яйцата от обекти, в които се отглеждат кокошки за развъждане. Те ще могат да се предлагат за консумация само при строго определени условия.

Сред изискванията са яйцата да не са били поставяни в инкубатор, да се съхраняват при температура между 5 и 18 градуса и да не се почистват с вода, химикали или дезинфектанти. Продажбата на тези яйца ще бъде разрешена единствено на територията на България.

Проектът предвижда и конкретни изисквания за съхранението и транспортирането на яйцата. Те трябва да бъдат държани и превозвани при постоянна температура, която гарантира запазването на качеството и хигиенните им характеристики. Максимално допустимата температура няма да може да надвишава 23 градуса.

Запазва се правилото яйцата клас "А“ да бъдат маркирани с кода на производителя върху черупката. Новата наредба обаче детайлно определя начина на формиране на този код, минималната височина на маркировката и случаите, в които тя може да бъде поставена не в производствения обект, а в първия център за опаковане.

По-гъвкав режим е предвиден за яйцата клас "Б“. При определени условия те могат да се предлагат без стандартната маркировка, когато са предназначени единствено за българския пазар. Освен това при замърсени или пукнати яйца със запазена подчерупкова ципа кодът на производителя няма да бъде задължителен, ако маркирането е технически невъзможно.

Промените засягат и вноса на яйца от трети страни. Вносителите ще бъдат длъжни предварително да уведомяват съответната областна дирекция по безопасност на храните. Проверка за съответствие с нормативните изисквания ще се извършва още преди пратката да бъде допусната на пазара.

При установени нарушения или несъответствия яйцата няма да могат да бъдат предлагани за продажба в страната.

С новата наредба Министерството на земеделието и храните цели по-добра проследимост на продукцията, по-високи стандарти за безопасност и по-ефективен контрол върху пазара на яйца в България.