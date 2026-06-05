Интензивните валежи между 30 и 50 л/кв. м, паднали за кратко време във Варненско, както и фаталният инцидент с паднала мълния, предизвикаха сериозни дискусии за климатичните аномалии в страната. Климатологът Симеон Матев даде подробен анализ за метеорологичната обстановка, подчертавайки че кратките, но обилни порои винаги водят до локални проблеми.

Според експертните данни вероятността човек да бъде поражен от гръмотевица е 1 към 6 милиона, докато шансовете за спечелване на тотото са едва 1 към 14 милиона. Всяка година у нас от мълнии биват покосени средно поне шест души.

Климатични норми и статистика за валежите

Изминалият месец май, както и цялата изминала пролет, са се оказали по-хладни от обичайните климатични норми. Настоящите валежи в края на май и началото на юни обаче не са случайност, а съвпадат с климатичния максимум за по-голямата част от зоните в страната. В научната литература е изрично посочено, че през тези два месеца има средно между четири и пет дни с валежи над 10 мм, както и два до три дни с количества над 25 мм, което ги определя като потенциално опасни за възникване на наводнения.

Прогноза за времето до края на седмицата

Атмосферата над страната ще остане нестабилна до края на настоящата седмица, което е предпоставка за формиране на купесто-дъждовна облачност, придружена от превалявания и гръмотевична дейност. Според климатолога Симеон Матев, който тази седмица замества проф. Георги Рачев в ефира на bTV през днешния ден подобни явления ще се наблюдават на значително по-малко места в сравнение с вчерашния ден. В събота валежите и гръмотевиците ще бъдат съсредоточени основно в западните и централните райони на България, докато в неделя те ще се изместят на изток и около планинските масиви.

Кога настъпва лятото с пълна сила

През първата половина на следващата седмица – от понеделник до сряда, се очаква стабилизиране и успокояване на атмосферата. Кратки превалявания ще има на много по-малко места, като те ще бъдат локализирани предимно в планинските райони, а на много места в страната лятото ще настъпи с пълна сила. Следващият прогнозиран период с по-масови и повсеместни валежи се очертава към втората половина на новата седмица.