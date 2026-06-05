Въздушната маса над страната ще бъде неустойчива в неделя и през първата половина от следващата седмица, като ще донесе краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. В края на този период се очаква навлизането на хладен въздух поради засилване на северозападния вятър.

Дневният синоптичен режим ще преминава през резки промени в часовия диапазон около и след обяд, като нестабилното време ще се задържа на много места в страната чак до полунощ.

Развитие на облачността и локални бури

През сутрешните часове над повечето райони от територията на страната ще преобладава предимно слънчево време. В следобедните часове обаче ще започне активно развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще стане причина за появата на локални гръмотевични бури и градушки.

Температурни стойности и предстоящо захлаждане

Преобладаващите максимални температури през разглеждания период ще се задържат в границите между 25° и 30°. Очаква се стойностите на термометрите да бъдат малко по-високи в средата на предстоящата седмица, след което усилването на вятъра от северозапад ще даде начало на проникването на по-хладен въздушен фронт.