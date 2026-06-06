Вече второ денонощие продължава мащабната издирвателна акция за откриването на 75-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново. Възрастният човек е изчезнал в района на планинското село Фотиново, община Батак, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Как се е стигнало до изчезването?
Възрастният мъж е бил нает от собственик на ферма, за да наглежда селскостопански животни в землището на село Фотиново.
Периметърът се разширява, пет кучета са на терен
Акцията по издирването е подновена с пълен интензитет в ранните часове на днешния ден. Периметърът на търсене вече е разширен и екипите се придвижват в няколко направления, включително към границите със съседни области.
В тежката планинска акция са мобилизирани огромни сили:
- Екипи на Районното управление в Пещера;
- Доброволни формирования от Пазарджик, Пловдив и Брацигово;
- Професионални пожарникари и спасители от сдружението USR;
- Местни жители, ловци и служители на горското стопанство;
- 5 обучени следови кучета, които претърсват гористата местност.
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