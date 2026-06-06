Вече второ денонощие продължава мащабната издирвателна акция за откриването на 75-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново. Възрастният човек е изчезнал в района на планинското село Фотиново, община Батак, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Как се е стигнало до изчезването?

Възрастният мъж е бил нает от собственик на ферма, за да наглежда селскостопански животни в землището на село Фотиново.

Тъй като не е местен жител и не познава добре терена, най-вероятната версия е, че е тръгнал в неизвестна посока и се е изгубил в планинската местност, след което връзката с него е била прекъсната, поясни Мирослав Стоянов.

Периметърът се разширява, пет кучета са на терен

Акцията по издирването е подновена с пълен интензитет в ранните часове на днешния ден. Периметърът на търсене вече е разширен и екипите се придвижват в няколко направления, включително към границите със съседни области.

В тежката планинска акция са мобилизирани огромни сили: