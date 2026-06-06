Изплащането на пенсиите през юни започва с един ден закъснение, на 8 юни вместо на обичайната дата, но това е последният месец за годината, в който възрастните хора ще чакат повече. Пенсионерите с банкови сметки ще видят парите си в понеделник, 8 юни, а получаващите пенсията си в брой могат да я изискат от клоновете на "Български пощи" до 22 юни. Междувременно НОИ вече задвижи и юнския календар на обезщетенията, първите преводи за болнични и майчинство минаха на 2 и 4 юни, а до края на месеца следват още седем транша.

Защо пенсиите закъсняват и защо за последно

Отместването на началната дата с ден засяга всички пенсионери, независимо от начина на получаване, но има и добра новина: според предварителния график това е последното закъснение за тази година. От юли нататък изплащането се връща към обичайния ритъм. За хората с банков превод това на практика означава само един ден разлика, докато получаващите парите си на гише разполагат с двуседмичен прозорец, от 8 до 22 юни, да ги изтеглят от пощенските клонове.

Болнични и майчинство: Осем дати през юни

Изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност и за майчинство от НОИ през този месец вече започна — първите постъпления по сметките бяха на 2 юни, втората вълна мина на 4 юни. Следващите траншове са разписани за 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 юни, така че на практика през ден има превод и забавените в началото на месеца документи се изчистват в някоя от следващите дати.

Майките могат да отметнат и друго перо: паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец май вече са изплатени изцяло — парите бяха преведени на 2 юни.

Безработните — на 15 юни

Хората, регистрирани в Бюрата по труда, които получават обезщетение за безработица, могат да очакват постъпленията по сметките си на 15 юни. Това е единствената дата за този вид плащане през месеца, така че при липса на превод след нея е редно да се направи проверка в съответното поделение на НОИ.

Пълният юнски календар накратко: 8 юни — старт на пенсиите (до 22 юни на гише), 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 юни — болнични и майчинство, 15 юни — безработица. Месецът е по-натоварен от обичайното заради отложения старт, но всички плащания трябва да приключат в рамките на юни.