Свидетелски показания на очевидци разкриват ключови детайли около трагичните събития отпреди две седмици в Благоевград, при които 16-годишната Ивана загина след падане от петия етаж на жилищен блок, а 15-годишният Димитър оцеля с тежки наранявания. От разпитите, с които разполага bTV, става ясно, че между двете падания има времево разминаване от повече от 40 минути, като по случая до момента има само един привлечен обвиняем.

Случаят предизвика масови обществени реакции и скръб в града, а тогавашният министър на вътрешните работи Калин Стоянов официално обяви война на наркоразпространението в страната.

Първият инцидент и ужасът пред входа

Според разказа на първия свидетел, хронологията на събитията започва малко преди полунощ в блок 17 в Благоевград. Около 23:50 часа техен приятел си тръгнал към дома си в съседния вход и почти веднага се обадил по телефона. Разговорът бил на високоговорител и всички присъстващи чули предупреждението му, че пред входа лежи голо момиче, което изглежда починало. Уплашеното семейство веднага слязло пред блока, където намерило тялото на 16-годишната Ивана.

Мистериозното второ падане в тъмнината

Докато пред блока вече се събирали хора, в задната част на сградата се разиграла втората част от трагедията. Друг свидетел разказва, че е стоял на задната тераса на апартамента си и е провеждал множество кратки телефонни разговори, за да разбере дали отпред наистина лежи Ивана. В периода между 00:26 ч. и 00:35 ч. жената чула как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на близкото дърво до съседния вход. Тя веднага подала сигнал на намиращите се пред блока полицаи, за да извършат проверка в тъмната задна част на кооперацията.

Полицията на адреса по време на втория удар

Сравнението на свидетелските показания категорично потвърждава, че при второто падане органите на реда вече са били на адреса заради първия случай. Съседите си спомнят, че са видели от терасите си как полицаите осветяват с фенери тревната площ под терасите. Тогава чули думите на един от униформените: "Тук има още някой и е жив“. По-късно станало ясно, че това е 15-годишният Димитър, който в момента се възстановява в болница "Пирогов“.

Обвиненията на почернения баща

По случая е задържан и обвинен Александър, но два съдебни състава го оставиха на свобода с мотив "липса на доказателства“. Това решение предизвика остър протест от страна на семейството на загиналата. Бащата на момичето, Стойне Стойнев, обяви пълно гражданско неподчинение и заяви, че дъщеря му е била изхвърлена като торба от Александър, който след това е хвърлил и Димитър с цел да заличи единствения свидетел на престъплението. Към днешна дата пред блок 17 в Благоевград стоят оставени цветя, а по автомобилите в района са разлепени флаери с настояване за "Справедливост за Ивана“.