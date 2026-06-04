Днес Софийският апелативен съд остави окончателно на свобода студента Александър Георгиев, обвинен за смъртта на младо момиче, паднало от петия етаж на сграда. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд и отхвърлиха протеста на прокуратурата, която настояваше за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Липса на доказателства за престъпление

Според мотивите на апелативните съдии в кориците на делото липсват каквито и да е доказателства или свидетелски показания, които да свързват студента по философия от Югозападния университет с трагичния инцидент. Съдът подчерта, че към момента изобщо не е установено извършването на престъпление, което да изисква търсенето на наказателна отговорност от обвиняемо лице. Въпреки това спрямо Георгиев остава в сила повдигнатото от държавното обвинение тежко дело за умишлено убийство.

Бащата на жертвата обяви "война" на системата

Решението на съда предизвика остро недоволство и емоционална реакция от страна на близките на загиналата Ивана. Бащата на момичето, Стойне Стойнев, категорично се обяви срещу акта на магистратите и призова обществеността към масови протестни акции.

Обявявам пълно гражданско неподчинение и започва моята борба. Не борба, война ще водя, заяви Стойнев.