Близо два часа беше спряно движението в дефилето Варвара – Велинград заради катастрофа с пострадал човек, съобщиха от полицията в Пазарджик.

По първоначални данни са се ударили два леки автомобила. На място са изпратени екипи на Районното управление във Велинград, аварийно-спасителен екип на пожарната и линейка на Спешна помощ.

Към болницата във Велинград е транспортиран един пострадал. Наложила се е намеса и на пожарникарите, които да извадят хората от единия от автомобилите.