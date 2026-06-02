Подробни кадри, публикувани в социалната мрежа Facebook, разкриват детайли от разразилата се по-рано драма на мост над автомагистрала "Тракия“ при село Черногорово, където бързата намеса на полицията предотврати опит за самоубийство. Видеоматериалите на очевидци показват ключовия момент, в който униформените служители водят преговори с мъжа и го убеждават да слезе от опасната зона.

Преговорите на полицията на самия парапет

На кадрите във Facebook ясно се вижда как пристигналите на мястото полицейски служители разговарят с мъжа, който се е провесил от външната страна на перилата на мостовото съоръжение в готовност да скочи на пътното платно. Органите на реда преговарят с него да не предприема фаталната стъпка и да стъпи обратно на безопасно място. Спасителната акция е организирана веднага след като пътуващи по магистралата граждани са подали своевременен сигнал на спешния телефон 112.

Пълна блокада на автомагистралата

Заради реалната опасност за живота на гражданина и с цел осигуряване на безопасността на преминаващите превозни средства, трафикът по АМ "Тракия“ е бил незабавно преустановен и в двете посоки на движение. В мащабната операция по предотвратяване на трагедията са се включили полицаи, пожарникари и специализирани медиатори. Благодарение на техните общи усилия и координирани действия, мъжът е свален успешно от моста, без да пострада.

Настаняване в МБАЛ - Пазарджик

След приключване на критичната ситуация на моста при село Черногорово, мъжът е поет от медицински екип и транспортиран към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик. Той е настанен в болничното заведение, където специалисти ще извършат задължителен медицински преглед за оценка на състоянието му след преживения силен психически шок. Веднага след приключване на спасителните действия движението на автомобили в района на инцидента е било изцяло нормализирано.