Бързата намеса на полицейски служби предотврати трагедия на мост над автомагистрала "Тракия“ при село Черногорово, където мъж се е провесил над перилата, съобщават очевидци в социалните мрежи. След успешното му сваляне от парапета, той е транспортиран към болнично заведение за медицински преглед.

Акцията по спасяването е организирана веднага след подаден сигнал на спешния телефон 112, че гражданинът стои от външната страна на мостовото съоръжение.

Блокада на магистралата и спасителна акция

Заради реалната опасност за живота на мъжа и сигурността на преминаващите превозни средства, движението по магистралата е било незабавно спряно в двете посоки. На мястото на инцидента са изпратени полицаи, пожарникари и медиатори. Благодарение на съвместните им усилия и проведените разговори, екипите са успели да свалят мъжа невредим от парапета.

Настаняване в болнично заведение

След приключване на спасителната операция на моста, мъжът е транспортиран с екип към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик. Там той е настанен за провеждане на задължителен медицински преглед от специалисти след преживения шок. Движението в района се нормализира.