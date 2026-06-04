Тричленен състав на Апелативен съд - София потвърди определението на Благоевградския окръжен съд, с което бе отказано налагането на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на 20-годишния Александър Георгиев. Младият мъж е привлечен като обвиняем за умишлено убийство на 16-годишно момиче при мистериозните събития в нощта на 23 срещу 24 май 2026 г. в Благоевград.

Plovdiv24.bg припомня, че на 24 май 16-годишната ученичка Ивана загина на място след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско". При същия инцидент 17-годишно момче бе открито в тежко състояние, паднало от другата страна на същия апартамент. Пострадалият младеж бе транспортиран по спешност в столична болница с опасност за живота.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура - Благоевград повдигна обвинение на студента от ЮЗУ "Неофит Рилски" Александър Георгиев за умишлено убийство. Първоинстанционният съд обаче го освободи с мотива, че няма събрани достатъчно доказателства, които да го свързват с престъплението. Днес апелативните магистрати потвърдиха изцяло това решение.

В мотивите си въззивният състав бе категоричен, че към този момент обвиняването на Георгиев е прибързано. Макар случаят да се разследва интензивно, ключови въпроси остават без отговор.

Предстои изготвянето на няколко съдебно-медицински и технически експертизи. Именно те трябва да дадат отговор на фундаменталния въпрос – дали смъртта на момичето е настъпила вследствие на престъпно вмешателство, или се касае за друг тип инцидент. От проведените до момента разпити това не може да бъде установено.

Основният мотив на прокуратурата се крепи на словесна закана за убийство, изречена от мъжки глас към друг мъж, който е свидетел по делото. При разпита си пред съда обаче въпросният свидетел е заявил, че не може да посочи кой точно от присъстващите мъже е отправил заплахата.

Съдът обърна внимание и на друго противоречие в тезата на държавното обвинение, не става ясно защо Александър Георгиев е обвинен конкретно за смъртта на момичето, но не и за падането на другото момче, при положение че двамата тийнейджъри са били заедно.

От съда напомниха, че за да бъде наложена постоянна мярка "задържане под стража“, законът изисква кумулативното наличие на три предпоставки: обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението; опасност от укриване и опасност от извършване на друго престъпление.

На този етап от разследването първата и най-важна предпоставка – обоснованото предположение за виновност – категорично липсва.

Апелативните съдии допълниха, че по дела с толкова висока обществена чувствителност прокуратурата трябва да съблюдава доказателствата изключително внимателно, преди да пристъпва към повдигане на тежки обвинения.

Определението на Апелативен съд - София е окончателно и не подлежи на обжалване.