Настоящият лимит от 818 млн. евро вече не е достатъчен за покриване на засиления интерес от страна на бизнеса и служителите, предупреждават от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ).

Текущата национална квота за ваучери за храна в размер на около 818 милиона евро, разпределена за над 835 000 бенефициенти, е напът да се изчерпи напълно до октомври 2026 г. За това алармират от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ). Според експертите, инструментът е жертва на собствения си успех - търсенето е нараснало до безпрецедентни нива, а същевременно 80% от работодателите вече предоставят максимално разрешения по закон лимит.

Максималната стойност от 102,26 евро (200 лв.) месечно на служител не е променяна от 2022 г. насам, което допълнително притиска системата на фона на икономическите реалности.

Ако държавната квота бъде достигната преди края на годината и не бъде актуализирана, работодателите ще бъдат поставени в ситуация без полезен ход. От АОВХ очертават три възможни варианта пред компаниите:

1. Работодателят прекратява предоставянето на ваучери за храна с данъчно облекчение и служителите остават без тази подкрепа до приемането на новия Държавен бюджет.

2. Фирмата замества само част от сумата (под формата на паричен бонус към заплатата). Тъй като върху тези средства вече се дължат данъци и осигуровки, за да запази общия си бюджет, работодателят не може да изплати пълния размер от 102,26 евро.

3. Ваучерите се заменят изцяло с допълнителни средства към заплатата. В този случай компанията или поема сериозните разходи за налози изцяло за своя сметка, или прехвърля част от данъчната тежест върху самия служител, което намалява нетния му доход.

Проучване, поръчано от АОВХ, което сравнява хранителните ваучери с алтернативни социални политики и преки данъчни плащания, показва категорични резултати

"Ваучерите за храна са над седем пъти по-ефективни от другите социални разходи. Те насърчават "светлата“ икономика и директно помагат за изсветляването на сивия сектор. Това повишава данъчните приходи в хазната и стабилизира икономиката, без да създава излишно парично предлагане или да генерира инфлационен натиск.“

Системата за подпомагане чрез ваучери за храна се прилага успешно в 19 държави членки на ЕС. Данните на АОВХ обаче показват, че България е единствената страна в целия Европейски съюз, която налага обща национална квота (лимит) върху този инструмент.

От Асоциацията са категорични, че без спешна актуализация на общата квота, както и на индивидуалната стойност на ваучерите, ролята им в социалната политика на страната ще отслабне драстично. Липсата на гъвкавост рискува да лиши стотици хиляди работещи българи от ключова социална придобивка в най-критичните месеци преди края на годината.