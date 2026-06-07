Близо 10 000 сделки с имоти "на зелено“ се сключват всяка година в България, сочат данни на брокери от сектора. Основната причина купувачите да предпочитат този тип имоти е по-ниската цена в сравнение с вече завършените жилища. Експертите обаче предупреждават, че подобни сделки крият значителни рискове, особено когато не е извършена задълбочена проверка на документацията на инвеститора.

Пример за подобна ситуация е случаят на семейството на Галя, което преди две години се отказало от покупка на имот в местността Баба Алино. След внимателна проверка на предоставените документи, включително удостоверение за търпимост, семейството установило несъответствия между номерата на документите и имената на собствениците. По думите на Галя по-късно опасенията им се оказали напълно основателни.

Адвокат Снежина Ковачева посочва, че все по-често при нея се обръщат потенциални купувачи на имоти "на зелено“, които разполагат единствено с удостоверение за търпимост на строеж, който тепърва се изгражда или предстои да бъде реализиран. Според нея това е сериозен сигнал за нередности, тъй като подобен документ не би следвало да се издава за строеж в процес на изпълнение.

Това е изключително смущаващо и на нас ни става ясно, че нещо не е наред, когато сградата е в процес на изграждане, а вече притежава удостоверение на търпимост подчерта адвокат Снежина Ковачева пред NOVA

Специалистите подчертават, че сред най-важните документи, които инвеститорът трябва да представи, са доказателства за собственост върху терена или за правото да строи върху чужд имот. Освен това е необходимо да се проверят наличието на вещни тежести, съдебни спорове и права на трети лица върху имота, както и реалната възможност инвеститорът да завърши проекта.

Консултантите в сферата на недвижимите имоти обръщат внимание и на още един често пренебрегван елемент – проверката на вече реализирани проекти на строителя. Според тях тя е задължителна, тъй като дава представа за надеждността и професионализма на инвеститора.

По данни на консултантски агенции през последните 20 години в страната са сключени близо 200 000 сделки с имоти "на зелено“. В същото време юристи отчитат увеличение на съдебните дела, заведени от собственици срещу строителни предприемачи заради неизпълнени договорни ангажименти.

Въпреки негативния обществен отзвук около казуса с т.нар. "незаконен град“, експертите смятат, че подобни скандали могат да окажат положително влияние върху пазара. Според консултанта по недвижими имоти Добромир Ганев те насърчават хората да бъдат по-внимателни към своите инвестиции, да търсят експертна помощ и да задават повече въпроси преди да вземат решение за покупка.