Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.

Поредният такъв идва от кръстовището между улиците "Янко Сакъзов" и "Свети Наум":

Ето така се паркира в Пловдив, когато си за "малко и бързаш". Отговорните институции да се самосезират. Почти навсякъде из града положението става все по-притеснително.

Шофьорът на този мерцедес обаче успя да бие всички рекорди по безочливост. Абсолютно безобразие! Няма ден, в който да не ставам свидетел на брутални изпълнения от страна на нагли шофьори. Снимките са направени вчера.