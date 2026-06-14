Пловдивчани, живеещи в района на Околовръстното шосе в ж.к. "Тракия“ (ул. "Цар Симеон“), алармират за сериозен и прогресиращ проблем с безопасността на движението. Хоризонталната маркировка на ключови пешеходни пътеки в района е почти напълно заличена, което ежедневно създава предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.

Според сигнали на местни жители, ситуацията е критична от известно време. Маркировката на много от пешеходните "зебри“ е силно изтрита от едната страна на пътното платно, докато от другата остава едва забележима. Тази асиметрия обърква водачите на моторни превозни средства, които често не успяват да разпознаят навреме зоната за пресичане.

Това създава условия за изключително опасни ситуации. На местата без ясна и видима маркировка много от шофьорите изобщо не намаляват скоростта си и не обръщат никакво внимание на пресичащите граждани споделя в писмо до Plovdiv24.bg загрижен жител на квартала.

Проблемът се изостря драстично през тъмната част на денонощието или при влошени метеорологични условия (дъжд и мъгла), когато пътеките стават практически невидими за човешкото око.

Конкретни опасни локации, посочени в гражданския сигнал, са пешеходната пътека непосредствено до популярното заведение "Рибарника“, както и следващата, разположена около 200 метра по-надолу до местната автомивка. Проблемът обаче не е изолиран - той обхваща почти цялото протежение на околовръстната артерия в тази част на Пловдив.

Районът се характеризира с интензивен поток от пешеходци, сред които голям брой майки с детски колички, възрастни хора и живущи в новопостроените кооперации. В същото време по ул. "Цар Симеон“ денонощно преминават множество тежкотоварни превозни средства. Товарният трафик допълнително увеличава спирачния път при извънредни ситуации, което прави пресичането истинско изпитание за куража на гражданите.

Гражданите са категорични, че търпението им се изчерпва, тъй като инцидентите се избягват по чиста случайност и благодарение на рефлексите на пешеходците.

"Реших да пиша, защото за пореден път днес отново на косъм не стана тежък инцидент. Надявам се с помощта на медиите нещата да се оправят, за да не стане някоя беля и чак тогава институциите да се задействат постфактум“, заявява авторът на сигнала.

Чрез настоящия сигнал жителите на "Тракия“ отправят официален призив към компетентните институции, районното кметство и Община Пловдив за извършване на незабавна проверка на място. Настоява се за спешно обновяване на хоризонталната маркировка и обмисляне на допълнителни светлоотразителни елементи или изкуствени неравности, които да гарантират сигурността и живота на пресичащите.