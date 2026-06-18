За инцидент в северната част на Пловдив научи Plovdiv24.bg. Става въпрос за улица "Стара планина". Преди две вечери там е паднал голям клон, при това върху паркиран лек автомобил.

За щастие това се случва през нощта. От удара са нанесени материални щети по возилото. Собственикът е открил щетите на сутринта. Самото падане е заснето и от камера.

Случаят отново повдига въпроса за състоянието на дърветата в града. Почти след всяка буря или силен вятър пловдивчани сигнализират за паднали клони.

В горещините и при силни ветрове експертите съветват шофьорите да избягват да паркират под стари, сухи или наведени дървета.