Пловидвчанка се свърза с Plovdiv24.bg, за да съобщи за авария от днес привечер:

"Здравейте! Моят съпруг е минал с колело около 19:40 часа и е намерил доста голяма авария на Водоснабдяване и канализация Пловдив. Той е направил снимки: пропукване на асфалта и вода из цялата улица. Адрес: ул. "Георги Измирлиев" 17 в район "Централен". Качвам снимки", съобщи жената.

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От своя страна ВиК Пловдив обявиха на сайта си, че такава авария действително има. Касае се за аварирал водопровод. Без вода са абонатите на дружеството в района на аварията. По отстраняването й ще се работи и през утрешния ден, 15. 06.2026 г., увериха от ВиК.