Пловидвчанка се свърза с Plovdiv24.bg, за да съобщи за авария от днес привечер:
"Здравейте! Моят съпруг е минал с колело около 19:40 часа и е намерил доста голяма авария на Водоснабдяване и канализация Пловдив. Той е направил снимки: пропукване на асфалта и вода из цялата улица. Адрес: ул. "Георги Измирлиев" 17 в район "Централен". Качвам снимки", съобщи жената.
От своя страна ВиК Пловдив обявиха на сайта си, че такава авария действително има. Касае се за аварирал водопровод. Без вода са абонатите на дружеството в района на аварията. По отстраняването й ще се работи и през утрешния ден, 15. 06.2026 г., увериха от ВиК.