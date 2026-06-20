Голям орех е бил отсечен пред жилищен комплекс "Тотем Хоус" в квартал "Остромила", сигнализира читателка на Plovdiv24.bg. Тя озаглави сигнала си до медията ни "Остромила" - новата Сахара"

Казусът

Честно казано не знам дори какво да кажа, в квартал, в който няма нито един парк, а дърветата са оскъдно на брой, е меко казано нагло да се отсече още едно. Разочарована съм, че интересите на инвеститорите са по-важни от тези на живущите в квартала. Децата ни няма къде да излязат на чист въздух, но явно управляващите това въобще не ги интересува, нали им плащат, а ние чинно си плащаме данъците.

Ако някой е минавал по улицата по обяд знае за какво става въпрос - газове от коли, прах от строежи, нагорещен асфалт. Въздух май само липсва. Не знам докога ще се примиряваме с всичко това. В европейските градове навсякъде има зеленина, явно Пловдив искат да го превърнат в модернизирана Сахара с комплекси.

Отварям и темата за строежите - по закон от 14 до 16 часа нямат право да вдигат шум, това обаче не се спазва. Подавали сме оплаквания и след проверка установяват, че няма нарушение - как става така, не ми е ясно. Ако искат могат да дойдат и в събота, и в неделя, да поживеят малко в апартаментите на хората, които са до строежите, и да видят, че всъщност дори през почивните дни шум се вдига. Явно поговорката "който плаща, той поръчва музиката" важи с пълна сила.

В тези моменти се сещам и за "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски- съвсем актуална и днес.

ГАЛЕРИЯ: "Остромила" - новата Сахара ‹ ›

Пожелавам ви приятни разходки по улица "Остромила", със сигурност ще бъдат горещи.

Искам да изразя силното си недоволство от това, че нашият квартал е десета глуха за район "Южен". Не ги интересува, че нямаме нормални условия за живот като асфалтирани улици, детски ясли и градини, както и училища, за парк да не говорим. Имахме среща с районния кмет, в който в очите ни каза, че няма да имаме нито ясла, нито градина, нито парк - всичко било частно, а на общината приоритетите били другаде, не в нашия квартал да купува имоти и да го облагороди поне малко. Имало единствено един парцел за училище, което не стана ясно дали се планува да се построи. Сигурно не.".

Атанас Кунчев, кмет на район "Южен"

За премахването на ореха има издадена заповед на 18.12.2025 г., тъй като пречило на подход към имота. Инвеститорите са платили 2450 лв.

Относно строители, които работят в периода от 14 до 16 ч., моля гражданите да сигнализират на телефон 032 6111. Инспектори от ПОИ до 10 мин. ще пристигнат на място и ще напишат акт за нарушениета.