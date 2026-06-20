Пловдивчанин изпрати сигнал до отговорните институции в Пловдив, но и до Plovdiv24.bg. Даваме думата на човека сега:

Уважаеми господа,

Беззаконието става норма пред хотел "Емпориум"! Преди дни в 07:15 часа се натъкнах за пореден път на нарушители, паркирали върху тротоара пред хотела на ул. "Кап. Райчо".

Твърде вероятно приемат, че след като няма санкции и действия от този род остават без последствия, забраната за паркиране върху пешеходни пространства не важи или пък разчитат, че длъжностните лица сутрин почиват и няма кой да ги глоби. Може да пробват късмета си или са пропуснали да се запознаят с кадастралния план.

Регистрационните номера на нарушителите са, както следва:

ГАЛЕРИЯ: Читател: Хотел в Пловдив гази закона ‹ Виж всички 6 снимки ›

СВ 7967 МО тойота

СВ 1460 ОЕ ситроен

Прилагам фотография за илюстрация на гореизложеното. Призовавам за бързи и категорични действия по служба на органите на реда, за да се пресече тази порочна практика.

И още, по тротоара са разположени преместваеми съоръжения - кашпи, саксии, трикраки метални пособия, конуси. Всичко описано дотук е незаконно.

1 паркиране върху тротоар

2 разполагане на преместваеми съоръжения в/у общински площи без разрешение

Апелирам компетентните органи да реагират в съответствие със законоустановените норми, нарушителите да бъдат санкционирани и порочната практика пресечена.