Пловдивчани станаха свидетели на поредния пътен абсурд в града под тепетата. Читатели на медията ни се свързаха с нас, за да споделят на каква невероятна гледка са се натъкнали.

Мъж съвсем необезпокоявано е паркирал кон и каруца на оживена бензиностанция в града. След като превозното средство е било паркирано на обекта, водачът слязъл, влязъл да пазарува, след което спокойно се качил обратно и потеглил в неизвестна посока.

Парадоксалното е, че това се случва на метри от органите на реда. Абсурдната сцена се разиграва в непосредствена близост до сградата на КАТ - Пловдив.

Какво казва законът?

Движението на превозни средства с животинска тяга (каруци) е строго регулирано и напълно забранено по главните булеварди и в централните градски части на големите градове, включително и в Пловдив, с решения на Общинския съвет от 2013 година. Всъщност то е разрешено само на територията на "Столипиново".

Въпреки наредбите и солените глоби, подобни "ретро" возила продължават да изненадват и застрашават шофьорите в Пловдив, и то на места, където контролът би трябвало да е най-строг.