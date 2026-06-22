Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати изключително нервен мейл след случка на АМ "Тракия" по-рано днес, на входа на Пловдив. Даваме му думата, като сме спестили част от нецензурните изрази.

"Този, който е купил на тази безмозъчна държанка хубава скъпа кола и очевидно шофьорска книжка, да й купи и един истински шофьорски курс. Това недоразумение е опасно за всички на пътя.

Първо караше с 120 км/ч в изпреварващата лента в продължение на повече от километър, след като аз я застигнах — колко е карала преди това, не е ясно. Имаше редица възможности да се "прибере" вдясно, но не го направи. Все пак доста е "поработила" за тази кола, трябваше да покаже колко е проста.

След това рязко ускори, но реши да излезе от магистралата на първи изход за Пловдив в последния момент и засече всички, които чинно се бяха престроили и напускаха аутобана. Така ги засече, че за малко щеше да се вреже в един автобус. После слаломира между колите с бясна скорост до кръговото, където умишлено засече намиращата се вдясно на нея кола. Това е опасна за околните жена, на която някой поради някакви "заслуги" е дал оръжие на 4 колела в ръцете. Или да си го прибере, или да я превъзпита", завършва разказа си нашият читател, като допълва, че по всяка вероятност ще подаде сигнал в полицията и ще свидетелства.