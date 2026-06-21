Войната за паркоместа в междублоковите пространства в Пловдив продължава да ражда абсурдни ситуации и открити конфликти между съседи. Поредният случай, придобил популярност в социалните мрежи, показва докъде може да стигне саморазправата за "присвояване" на общинска земя пред блоковете, научи Plovdiv24.bg.

Пловдивчанин избухна с остър коментар в голяма фейсбук група, след като намерил на предното стъкло на автомобила си бележка с анонимни заплахи от свой съгражданин, който очевидно смята публичното паркомясто за своя бащиния.

Потърпевшият шофьор категорично заявява, че не е нарушил нито един закон или правило за движение, паркирайки на въпросното място.

Искам лично да попитам "големия гражданин", който е написал бележката: Къде точно е проблемът с начина, по който съм паркирал? Къде пише, че нямам право да спирам там, при положение че мястото е изцяло обществено, а аз самият живея в квартала от няколко години?, пита реторично пловдивчанинът.

Той изразява огромното си възмущение от начина, по който се решават проблемите в града:

Това ли е цивилизованият начин за комуникация - с анонимни заплахи да си присвояваме междублокови пространства, които са за свободно ползване от всички? Много е лесно да се крием зад листчета хартия, коментира авторът на публикацията.

Законът е ясен: Паркомястото пред блока не е частна собственост

Младият мъж напомня на самопровъзгласилия се "собственик" на мястото елементарно правило, което много шофьори в Пловдив умишлено забравят: паркомястото пред блока става частно само тогава, когато е официално закупено, наето от общината или е в рамките на частна собственост към кооперацията. Всичко останало е общо и е за свободно ползване.

Собственикът на автомобила призовава автора на анонимната бележка да спре да се крие и да излезе на явен диалог:

Ако авторът има смелостта да застане зад думите си, а не просто да плаши анонимно – може да ми пише на лично съобщение и да поговорим съвсем човешки. Отворен съм за реални и смислени аргументи, с които да ми докаже, че е прав в тази абсурдна ситуация, завършва пловдивчанинът.

Припомняме, че при подобни заплахи шофьорите имат право да сигнализират органите на МВР за отправяне на закани и опит за самоуправство.