Президентът на Русия Владимир Путин обвини Украйна, че се опитва да наруши работата на руския енергиен сектор и туристическата индустрия чрез удари по гражданска инфраструктура. Изявлението беше направено по време на среща с представители на руското правителство, съобщава Anadolu Ajansı.

Според Путин украинските сили са насочили действията си към граждански обекти на фона на развитието на бойните действия.

Руският държавен глава заяви, че украинската страна умишлено атакува гражданска инфраструктура.

Знаем и виждаме, че Киевският режим – тъй като ситуацията на фронта бързо се влошава, врагът губи територия след територия, а нашите бойци окупират едно населено място след друго – е възприел тактиката да атакува нашите граждански обекти, нашата гражданска инфраструктура, каза Путин.

Твърденията му не бяха подкрепени с конкретни доказателства в рамките на изявлението.

По време на срещата руският президент възложи на правителството и на Министерството на отбраната да предприемат мерки за ограничаване на последствията от атаките срещу гражданската инфраструктура.

По думите му целта е да се намали въздействието върху ключови обекти и дейности в страната.

През последните месеци украински дронове нееднократно атакуваха руски петролни рафинерии. След част от ударите някои съоръжения временно преустановиха работа за ремонт и поддръжка.

В резултат на това руските власти периодично въвеждат мерки за стабилизиране на вътрешния пазар на горива.

По информация на руските власти ограничения върху продажбата на горива са въведени в Саратовска, Тверска, Омска и Воронежка област, както и в Крим и Република Татарстан.

Мерките са част от усилията за поддържане на достатъчни количества горива за вътрешния пазар след възникналите затруднения в работата на някои рафинерии.