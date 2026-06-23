Визовият режим за българските граждани при пътуване до САЩ остава в сила. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-подсекретаря по стратегия, политика и планиране в Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.

По време на разговора министър Демерджиев е поставил въпроса за включването на България в Програмата за безвизови пътувания на САЩ. Той е акцентирал върху напредъка на страната в изпълнението на необходимите критерии.

Американската страна е оценила постигнатото до момента, но е потвърдила, че ключово изискване остава намаляването на процента на отказаните визи.

По информация, цитирана от БНТ, Джон Гунтанис се е срещнал и с министъра на външните работи Велислава Петрова.

Тя е посочила, че премахването на визовите изисквания за краткосрочни пътувания би допринесло за по-голям баланс и отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

По последни данни на Министерството на външните работи процентът на отказани визи за български граждани е 5,11%.

За да бъде допусната до програмата за безвизово пътуване, България трябва да постигне ниво под 3% откази, което остава основно изискване за напредък по процеса.

Страните са обсъдили и бъдещи действия, свързани с изпълнението на оставащите законови и административни критерии за евентуално включване на България в програмата на САЩ за безвизово пътуване.