Източната част на околовръстния път на втория по големина гръцки град Солун отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности, съобщи регионалният сайт "Вория“. Пътят ще бъде затворен в района на пътния възел Пилея – Панорама още от 23 часа днес.

Същият участък беше затворен пак за 48 часа и две седмици по-рано, на 13-14 юни. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от автомобили.

Промените в движението в участъка се налагат заради строежа на пътната артерия "Флайовър" (Flyover) с дължина почти 8 км, която предвижда изграждането на естакада с дължина от 4 км над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г.

През последните дни имаше и още няколко затваряния на околовръстния път, но само в нощните часове.

По време на строителните дейности през този уикенд движението ще бъде пренасочвано по обходни улици, включително в центъра на града.

В дневните часове в събота и неделя ще има ограничения за движението на товарни автомобили над 3,5 тона и по други участъци на околовръстния път на Солун.

Промените в движението ще засегнат и туристите, които пътуват от и за Халкидическия полуостров през Солун. Пътуващите могат да се осведомяват за условията и забавянето в реално време чрез официалната платформа на солунския "Флайовър", както и в приложенията за навигация.