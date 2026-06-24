Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски поиска официална реакция и извинение от българските институции заради публикуван в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота. Документът съдържа чувствителна информация, свързана с пътуването на съпругата и малолетния син на премиера Християн Мицкоски до Пампорово в началото на годината.

Съдържание на изтеклия документ и детайли за сигурността

Разпространената в интернет пространството снимка показва оригинален документ, представляващ дипломатическа кореспонденция между институциите на двете държави. Чрез нотата се настоява за осигуряването на транспортен коридор, а при възможност – и за полицейски ескорт през целия престой на премиерското семейство у нас. В публикацията е посочено приблизителното време на преминаване на държавната граница, както и детайлна информация за придружаващата ги охрана, включваща имената на служителите, превозните средства, комуникационните устройства и носеното от тях оръжие.

Дипломатически мерки и реакция от Външното министерство в Скопие

По повод инцидента посланикът на България в Скопие бе извикан във Външното министерство на Северна Македония, а случаят бе окачествен като абсолютно недопустим в отношенията между двете страни. Външният министър Тимчо Муцунски изрази дълбока тревога от публичното появяване на данни, които пряко засягат сигурността на семейството на министър-председателя. Той подчерта, че властите в Скопие очакват бързо изясняване на обстоятелствата и допълни, че лично би поднесъл извинение, ако подобно изтичане на информация беше станало по вина на македонските институции спрямо чужд държавен представител.

Позицията на премиера Християн Мицкоски

Самият министър-председател Християн Мицкоски определи разкриването на документа като прецедент в дипломацията и обяви, че въпросът вече е обсъден и с партньорите на страната в НАТО. Според него подобни прояви не допринасят за подобряване на двустранните отношения между София и Скопие, а напротив – водят до създаването на допълнително напрежение.