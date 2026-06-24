Министърът на труда на Гърция Ники Керамеус представи нови мерки, насочени към заетостта, социалната подкрепа и въвеждането на принципа за равно заплащане между мъжете и жените при еднакъв труд.

По време на изявление министърът очерта две основни програми, които вече се прилагат чрез Службата по заетостта.

Едната е насочена към хора над 55 години, които трудно се завръщат на пазара на труда. Програмата подпомага работодатели, които наемат по-възрастни служители, включително в общини, болници и други обществени структури. По данни на министерството от нея са се възползвали над 30 000 души.

Втората програма е ориентирана към хора с увреждания, като целта е да се улесни тяхната заетост в публичния сектор и местната власт.

Ники Керамеус представи и подготвян законопроект, който въвежда европейска директива за равно заплащане при еднаква работа, независимо от пола.

По думите ѝ законът цели да гарантира прозрачност при определянето на възнагражденията и да ограничи необоснованите различия.

Според данни, представени от министъра, разликата в заплащането между мъже и жени в Гърция е 13,4%, при средно 11% за Европейския съюз.

Проектът включва изисквания обявите за работа да бъдат неутрални по отношение на пола, както и работодателите да посочват ориентировъчни заплати още преди интервюто.

Предвижда се също по-голяма прозрачност при вътрешните възнаграждения в компаниите с над 100 служители, без да се разкриват индивидуални данни.

Министърът подчерта, че различия в заплащането могат да съществуват единствено при различна квалификация, опит и отговорности, но не и на база пол.

По думите ѝ при еднакви условия на труд не трябва да има разлика в възнагражденията между мъже и жени, като това е основен принцип на европейската директива.

Керамеус посочи и ефекта от първите колективни трудови договори, които вече водят до увеличения на заплатите в определени сектори, включително до 20% в общественото хранене.

По данни на министерството този сектор обхваща около 400 000 работници, или приблизително 15% от заетите в страната.