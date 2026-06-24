Сериозен инцидент, запечатан на видео oт едно от най-популярните места за отдих в Пловдив – Гребната база. Кадри, изпратени до редакцията на Plovdiv24.bg, показват как преминаващ с електрическа тротинетка младеж извършва физическа агресия срещу човек.

На видеото се виждат двама младежи, които се придвижват с висока скорост по алеята успоредно на гребния канал. При приближаването си към камерата, едното от момчетата, което е с предпазна каска, умишлено насочва тротинетката си в опасна близост и нанася удар към снимащия и неговото устройство.

Очевидци и граждани коментират, че алеите около канала все по-често стават опасни не само заради високите скорости на алтернативните превозни средства, но и заради арогантното поведение на част от водачите им.

Районът на Гребната база е оборудван с камери за видеонаблюдение, което би трябвало да улесни органите на реда и Общинска охрана при установяването на самоличността на замесените лица.

Правила за тротинетки

В момента законодателството поставя ясни изисквания към водачите на електрически тротинетки. Те трябва да са навършили минимум 16 години, да се движат със скорост до 25 км/ч и да използват велоалеи, когато има такива, или най-дясната част на пътното платно. Носенето на защитна каска също е задължително.

Паралелно с това са въведени и редица ограничения, целящи по-голяма безопасност както за самите водачи, така и за останалите участници в движението. Забранено е придвижването с тротинетки през тъмната част на денонощието, както и карането им в пешеходни зони. Не се допуска движение по пътища, където максимално разрешената скорост надвишава 50 км/ч. Водачите нямат право да се движат успоредно с друга тротинетка, да управляват превозното средство без да държат кормилото, както и да превозват други хора.