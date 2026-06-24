"Сцена на кръстопът“ празнува грандиозен 30-годишен юбилей! Вече тридесет години Есенният международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът“ събира в златолиста на топлата пловдивска есен поколения творци и почитатели на Мелпомена, за които театърът е начин на живот. Създаден с визията и отдадеността на незабравимите проф. Стефан Данаилов и Сотир Майноловски, фестивалът се превърна в емблема на Пловдив.

Какво ни очаква на юбилейното издание?

Тази есен празнуваме 30-то издание на "Сцена на кръстопът“.Организаторите обещават истинска фиеста на изкуството, която ще превърне града под тепетата в голяма споделена сцена. Фестивалната програма ще ни срещне с най-силните театрални заглавия от столични и извънстолични театри, премиерни спектакли и престижни международни гости от Унгария, Италия и Турция.

Представленията ще оживеят на сцените на Драматичен театър – Пловдив, Куклен театър – Пловдив, величествения Античен театър, както и на алтернативни открити пространства в града.

Юбилеят ще бъде съпроводен от вълнуващи изложби, срещи на живо с любими творци, представяния на книги, концерти и дискусии за бъдещето на театъра.

Специален акцент: "Заведи мама и татко на театър“

По традиция специално място във фестивала е отделено за най-малките зрители. В специалния ден малчуганите няма просто да бъдат публика. Те ще участват активно чрез интерактивни спектакли и творческа работилница, в която детското въображение ще излезе на сцената.