Никол Томова - момиченцето от Пловдив, на което хиляди българи помогнаха да бъде успешно оперирано в Турция преди три години, днес отново има нужда от помощ. Сега семейството се нуждае от средства за рехабилитация и контролни прегледи, които са непосилни за родителите й. На този етап са нужни още 3600 евро.
Никол е диагностицирана със злокачествен тумор в малкия мозък, когато е само на 11 години. Направена й е спешна операция в софийска болница, но е била неуспешна и след интервенцията момиченцето е неадекватно и дори не може да ходи. Лекари от клиника в Турция дават надежда, че състоянието й ще се подобри. Приятели на семейството организират поредица благотворителни инициативи и успяват да съберат нужната сума за операцията. Най-голямата мечта на момиченцето днес е да проходи сама, да отиде с приятели в парка, да кара колело и тротинетка.
Никол мечтае за нормално детство. Нека заедно сбъднем една чиста детска мечта. Молим, всеки, който има възможност да помогне или сподели, за да достигне до повече хора.
Дарителска сметка: БАНКА ОББ Титуляр - Никол Николаева Томова
IBAN: BG81UBBS81551014159962
Револют - 0899172166
https://dvetelepti.bg/campaigns/zaedno-za-nikol-194-162
Ние продължаваме смело напред с Божията помощ и волята за победа на Николче.