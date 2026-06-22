Никол Томова - момиченцето от Пловдив, на което хиляди българи помогнаха да бъде успешно оперирано в Турция преди три години, днес отново има нужда от помощ. Сега семейството се нуждае от средства за рехабилитация и контролни прегледи, които са непосилни за родителите й. На този етап са нужни още 3600 евро.

Никол е диагностицирана със злокачествен тумор в малкия мозък, когато е само на 11 години. Направена й е спешна операция в софийска болница, но е била неуспешна и след интервенцията момиченцето е неадекватно и дори не може да ходи. Лекари от клиника в Турция дават надежда, че състоянието й ще се подобри. Приятели на семейството организират поредица благотворителни инициативи и успяват да съберат нужната сума за операцията. Най-голямата мечта на момиченцето днес е да проходи сама, да отиде с приятели в парка, да кара колело и тротинетка.

Молим всеки, който има възможност, да подаде ръка. Всяка подкрепа – малка или голяма – е от огромно значение за нас и е крачка към това Никол да бъде здрава, самостоятелна и усмихната, сподели майката на момиченцето.

Никол мечтае за нормално детство. Нека заедно сбъднем една чиста детска мечта. Молим, всеки, който има възможност да помогне или сподели, за да достигне до повече хора.

Дарителска сметка: БАНКА ОББ Титуляр - Никол Николаева Томова

IBAN: BG81UBBS81551014159962

Револют - 0899172166

https://dvetelepti.bg/campaigns/zaedno-za-nikol-194-162

Ние продължаваме смело напред с Божията помощ и волята за победа на Николче.