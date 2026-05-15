За втори инцидент с електрическа тротинетка в Пловдив в рамките на няколко часа научи Plovdiv24.bg.

Произшествието е станало на булевард "Княгиня Мария Луиза" в района на пешеходната пътека, при която няма светофарна уредба. На място има много полиция, както и граждани.

Според неофициалната информация в сблъсъка не е замесено МПС, а е ударен пешеходец от водача на тротинетката.

По-рано днес ви информирахме за друга катастрофа, при която единият участник също е бил на тротинетка - 20-годишно момиче.

