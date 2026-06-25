С тежка политравма и с опасност за живота е 49-годишната жена, която пострада при катастрофа на АМ "Тракия" вчера. Днес тя бе транспортирана с медицински хеликоптер от МБАЛ “Свети Пантелелмон“ Ямбол в УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-изпълнителният директор по диагностична и лечебна дейност на База II в болницата проф. Иван Дечев.

Доминираща в момента е тежката черепно мозъчна травма. Общо взето не се очаква благоприятен изход, има опасност за живота и. Жената има и още много други травми, обясни проф. Дечев.

Винаги има надежда, обаче каза професорът.

Жената е настанена в КАИЛ и каквото е необходимо ще се направи. Ще се търсят консултации, ще се правят допълнително изследвания и операции, ако трябва. Всички специалисти са на разположение, добави проф. Иван Дечев

Ямболската болница е комуникирала добре с проф.Чавдар Стефанов, началник на КАИЛ, който има добра информация за състоянието на пациентката. Тогава когато се дава поръчка за медицински хеликоптер комуникират болницата и мястото, където ще бъде настанен пациента, поясни още проф. Дечев.

"Най-късно вдруги ден ще бъдем по-наясно със ситуацията", уточни той.

Припомняме, че при жестокия инцидент на магистралата вчера загинаха две деца от школата на футболния клуб "Славия" и бащата на едно от тях. Ранени бяха двама – мъж на 46 години и 49-годишна жена.Тя е била оперирана вчера, но по-късно снощи се е наложила нова оперативна интервенция, която е продължила цяла нощ.

Директорът на МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол д-р Панайот Диманов обясни, че пострадалият мъж е изгубил временно съзнание, приет е със сътресение на мозъка, но в момента е в добро състояние. Той динамично се проследява.

Жената на 49 години е в тежко състояние. Има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на тънки и дебели черва, счупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна с отток, уточни на брифинг днес д-р Диманов, от ямболската болница.

Жената е била приета в много тежко състояние – в шок и в безсъзнание. Незабавно е било предприето лечение и извършени всички необходими изследвания. Най-сериозните травми са в областта на корема, където са засегнати тънките и дебелите черва, както и кръвоносни съдове. Освен това има тежка черепно-мозъчна травма с мозъчен оток, тежка гръдна травма, счупване на тазова кост и долна челюст“, коментира още директорът на ямболската болницата.

През последните месеци медицинският хеликоптер е използван за спешното транспортиране на редица пациенти в критично състояние, сред които 14-годишна родилка и жена с мозъчна аневризма.