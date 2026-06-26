Пловдивските общински съветници с пълно единодушие отказаха да продадат без търг общински терен с площ 638 кв. м. на бул. "Васил Априлов" 116. Върху земята е издигнато заведението "Каза де Куба" и неговият собственик Иван Нанев чрез фирмата си "Глобъл фан" ООД е пожелал да купи и парцела. Съветниците съобразиха решението си за отказ с факта, че общинският имот попада в зона за комплексно застрояване според Общия устройствен план на Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Преди пет години Иван Нанев поискал да купи земята, но Разпоредителната комисия към общината е отхвърлила искането. По случая има две съдебни решения - на Административния съд в Пловдив от 2024 г., потвърдено от ВАС от 2026 г., с които се отменя решението на кмета за отказ. В мотивите се изтъква, че няма изрично решение на Общинския съвет. Сега Нанев отново заяви желание да придобие земята, което не беше удовлетворено. Решенията на ОбС по целесъобразност не подлежат на съдебен контрол.

Пазарната стойност на имота при запазване на съществуващото застрояване е 165 300 евро без ДДС (323 298,70 лв. без данъка). В хипотезата за реализиране на инвестиционно намерение при промяна на ПУП по показателите на устройствената зона, пазарната стойност е в размер на 651 400 € без ДДС (1 274 027,66 лв. без ДДС). Данъчната оценка на недвижимия имот общинска собственост, съгласно удостоверение от 5 май 2026 г. на дирекция МДТ при Община Пловдив, е в размер на 15 302,40 € (29 928,89 лв.).

Имотът има потенциал за реализиране на застрояване, което надхвърля обема на сега построената сграда. Това би довело до допълнително натоварване на съществуващите съседни имоти - в непосредствена близост са изградени и функционират четири 8-етажни жилищни сгради и детска ясла, като техническата и социалната инфраструктура, които ги обслужват вече функционира на границата на капацитета си. Това създава риск от влошаване на транспортната достъпност и паркирането, както на достъпа на деца до близката детска ясла и парково пространство.

По-интензивното застрояване може да има неблагоприятно въздействие върху околната среда и градската среда, включително чрез намаляване на озеленените площи, ограничаване на достъпа до светлина и въздух, както и нарушаване на установения архитектурен и пространствен баланс в района. Следва да се отчете, че съществуващото застрояване отразява определена устройствена логика и характер на зоната, чието рязко изменение би могло да доведе до дисбаланси и конфликт с обществения интерес, включително с очакванията на местната общност.

С друго свое решение обаче мнозинството в Общинския съвет разреши придобиване на 2/3 от общински имот, върху който е издигната многофамилна сграда. Къщата е построена през 1984 г. в имот с площ от 276 кв. м., който съгласно ЗУТ е неподеляем. Пазарната оценка на целия парцел е 60 000 € без ДДС (117 349,80 лв. без данъка) а за 2/3 идеална част е в размер на 40 000 € без ДДС (78 233,20 лв. без данъка). Данъчната оценка, съгласно удостоверение от дирекция МДТ при Община Пловдив с площ 276 кв. м. е в размер на 3639,70 € (7118,63 лв.), за 2/3 ид. части - 2 426,47 € (4745,76 лв.).