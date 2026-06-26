Успешно завърши проектът "Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Областна администрация – Пловдив", съобщи пред журналисти областният управител Георги Янев, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Проектът e реализиран с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез МРРБ и е важна стъпка към модернизацията на публичната структура и постигането на по-висока енергийна ефективност.

Областният управител направи бърз преглед назад във времето, от стартирането на проекта и през етапите, през които е преминал.

Този проект е един добър пример за приемственост и благодаря на всички мои предшественици! Всеки от тях допринесе, за да може днес да се похвалим с подобрени енергийни характеристики на сградата, удължаване на нейния жизнен цикъл и най-вече по-добри условия на труд за служителите и за гражданите, които ежедневно ползват услугите ни, каза областният управител.

Не на последно място, според него е финансовият ефект. Янев посочи, че според тестовите данни към момента в сградата се спестяват близо 80% от разходите за ел.енергия.

Думата взе главният секретар на Областната управа Анжела Костадинова, която е работила по проекта от началото и има лична заслуга за спечелването на средствата по програмата. Тя представи постигнатите резултати и ефекта от реализираните мерки.

Срокът за изпълнениена поректа е две години, като заложеното спестяване на първична енергия е 84.58%, каза Къстадинова. Консумираната от мрежата енергия е 35.60 кВтч, като след инсталиране на новата мощност тя ще спадне до 64 кВтч. Постигнатите енергийни резултати са, че сградата преминава към клас "А".

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Бе демонстрирано каква е консумацията в реално време след приключването на дейностите.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Той е на обща стойност 523 910 евро, или 1 024 680 лева, изцяло финансиран с безвъзмездна финансова помощ. Проектът допринася за изпълнението на дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г.

Той е бил осъществен след технически обследвания и изготвяне на енергиен сертификат, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, включващи подмяна на дограма, изграждане на VRF климатична система, монтаж на фотоволтаична инсталация с батерия за съхранение, внедряване на LED осветление и система за енергиен мониторинг, авторски и строителен надзор, както и независима експертна оценка на постигнатите резултати.