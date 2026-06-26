Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 17-годишния К.Ч. за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди на 31-годишен мъж в района на Гребната база в Пловдив. Непълнолетният младеж е задържан и обвинен, след като на 23 юни е ритнал в движение разхождащ се гражданин, предизвиквайки опасна ситуация за него и семейството му, информира Plovdiv24.bg.

Правна квалификация и наложена мярка за неотклонение

Прокуратурата е повдигнала обвинение на К.Ч., тъй като при извършване на деянието е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението му и да ръководи постъпките си. Нападението е довело до контузия на гръдния кош, болка и страдание за 31-годишния пострадал, без разстройство на здравето. Престъплението е квалифицирано според Наказателния кодекс, а спрямо тийнейджъра е взета мярка за неотклонение "Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“. До повдигането на обвинението се стигна, след като служители на Второ РУ в Пловдив установиха и задържаха младежа за срок от 24 часа по ЗМВР в резултат на мащабно издирване по повод разпространени видеокадри от инцидента.

Опасната скорост и физическата агресия в пешеходната зона

Припомняме, че до ареста на непълнолетния се стигна след инцидент по време на семейна разходка, при която потърпевшият Йордан Ненов, съпругата му, неговите родители и тримесечното им бебе са засечени от група младежи с електрически тротинетки. Нарушителите са се движели с опасна скорост от около 50-60 км/ч в зона с ограничение от 20 км/ч. Притеснен за сигурността на близките си, Ненов извадил мобилния си телефон, за да заснеме нарушението, при което К.Ч. го ритнал в движение. Вследствие на силния удар Ненов губи равновесие и получава удар в ребрата, като е засегната и детската количка с бебето, която по чудо не се преобръща. Нападателят също пада на земята, предпазен от каската си, след което започва да проявява вербална агресия с обиди и псувни.

Проблеми с охраната на обекта и реакцията на органите на реда

По време на самото нападение служителите на "Общинска охрана“ не са успели да видят сцената, тъй като са били заети да извеждат навлизащо в пешеходната зона стадо крави. Непосредствено след инцидента пострадалият е подал сигнал на телефон 112, но на мястото така и не е пристигнал полицейски патрул. От полицията първоначално обосновали липсата на съдействие с довода, че нямат софтуер за лицево разпознаване и изискали от мъжа първо да си извади медицинско свидетелство, за да подаде официална жалба. Публичното разпространение на кадрите в социалните мрежи обаче принуждава органите на реда да се самосезират, а основната цел на бащата Йордан Ненов бе да даде широка гласност на случая с цел по-добра информираност на родителите и гарантиране на обществената безопасност.