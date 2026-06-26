Движението на пътни превозни средства по улица "Калиакра“ в пловдивския район "Южен“ ще бъде временно спряно в участъка между улиците "Димитър Талев“ и "Бяло море“ от 29 юни до 3 юли 2026 г.

Ограничението ще се прилага всеки ден в часовия диапазон от 08:00 до 14:00 часа съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“, информира Plovdiv24.bg.

Временната организация на движението и затварянето на пътния участък се налагат по съображения за сигурност. Ограничението има за цел да осигури безопасността на гражданите и преминаващите автомобили по време на специализираните дейности по премахване и съкращаване на короните на дървесната растителност в района.