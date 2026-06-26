Три различни културни събития ще превърнат пловдивския район "Западен“ в открита сцена за музика, творчество и градско изкуство по време на последния уикенд на юни. Жителите и гостите на района ще могат да се включат в дискотека под открито небе, театрални представления и разнообразни арт занимания, организирани в местните паркове и пешеходни зони.

Първа дискотека под звездите в парк "Ружа“

За първи път в историята си парк "Ружа“ ще бъде озвучен от диско ритми на 27 юни от 20:00 часа. Музикалното събитие под открито небе предствалява финалната проява от по-мащабния проект "Творчески уикенди в квартал "Западен“: Изкуство през лятото в парк "Ружа“. Зад пулта ще застане диджей AZSUMRADO (Радо Игнатов) – познато младо лице в Пловдив, което развива своите изяви в сферата на театъра, визуалните изкуства и музиката. Проектът се реализира от Сдружение "Кей-Търн“ под ръководството на Мариана Ангелова, в партньорство с район "Западен“ и с финансовата подкрепа на Община Пловдив, като е официална част от Календара на културните събития на града за 2026 година.

Творчески работилници и огромни кукли в "Розариум“

Парк "Розариум“ ще стане домакин на инициативата "Уикенд с Театър "Хамелеон“, която кани децата и техните родители на вълнуваща среща със сценичните изкуства. Програмата стартира на 27 юни от 19:00 часа с екологично насочена творческа работилница за изработка на кукли от рециклирани материали, където участниците ще творят под формата на игра. На следващата вечер, 28 юни от 20:30 часа, публиката ще се включи в интерактивно преживяване с "Фантастичния Хамелеон“ – впечатляваща голяма кукла, създадена като част от наследството на проекта "Пловдив – Европейска столица на културата 2019“.

Младежки стартъп преобразява булевард "Свобода“

Паралелно в района се развива и проектът на TEPE bite – иновативен стартъп на млади предприемачи със силен обществен ангажимент. В продължение на четири дни екипът трансформира част от пешеходната алея на бул. "Свобода“ в интерактивно цветно пространство за игра, общуване и творчество, подкрепено от "Оргахим“, районната администрация на "Западен“ и ЦПЛР – ОДК Пловдив. Финалът на тази инициатива ще бъде поставен в неделя от 10:30 часа с голям детски пленер на алеята на бул. "Свобода“ (в участъка между бул. "Копривщица“ и ул. "Владивосток“), където децата ще рисуват заедно, за да разкрасят градската среда.

Култура извън традиционните градски сцени

Последният уикенд на юни дава отлична възможност на пловдивчани да се докоснат до изкуството извън традиционните за това места, подчертава кметът на район "Западен“ Тони Стойчева. Тя допълва, че планираните летни инициативи са ярък пример за това как успешното партньорство между местната власт, културния сектор, бизнеса и гражданското общество може да вдъхне изцяло нов живот на обществените паркове в града. Всички обявени събития от празничната програма са с вход свободен за посетителите.