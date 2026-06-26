Пловдив отново доказва, че е лидер в модерното образование. Езикова гимназия "Иван Вазов“ официално откри своя новоизграден високотехнологичен STEM център "ТехЛаб 2“. Модерното образователно пространство обединява наука, технологии, инженерство, предприемачество и творчество в подкрепа на реални решения за обществото.

Бъдещето е тук: Четири тематични лаборатории

Домакинът на събитието, директорът на гимназията Вихра Ерамян, посрещна официалните гости заместник-кмет по "Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив Пламен Панов, областен управител на Пловдив Георги Янев и представители на Регионалното управление на образованието. В ролята на гидове по време на обиколката в четирите тематични кабинети-лаборатории влязоха самите възпитаници на училището.

С много въображение и сериозни знания, учениците представиха пред гостите своя иновативен проект Пловдив 2050. Впечатляващият и вдъхновяващ модел на града на бъдещето ни.

ГАЛЕРИЯ: Елитна пловдивска гимназия изгради уникален STEM център ‹ Виж всички 9 снимки ›

Инвестиция в младите таланти

Новият STEM център "ТехЛаб 2“ е поредното доказателство, че публичният финансов ресурс в града под тепетата се инвестира ефективно и с дългосрочна визия. Модерното технологично оборудване ще даде равен шанс на младите таланти на Пловдив да развиват уменията си и да бъдат конкурентоспособни на световно ниво