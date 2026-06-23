Професионалната гимназия по електроника и електротехника (ПГЕЕ) в Пловдив откри нова модерна зона "Роботика и киберфизични системи“, която е част от разширения STEM център на училището. Лентата на новото високотехнологично учебно пространство беше прерязана официално от директора на гимназията инж. Любомира Вълкова и заместник-кмета на Община Пловдив Николай Бухалов, информира Plovdiv24.bg.

Знания за професиите на бъдещето

В новата STEM среда учениците ще придобиват ключови за професиите на бъдещето знания и умения в крак с бързо развиващите се технологии. Проектът включва изграждането на общо осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, които ще позволят провеждането на интегрирано, интерактивно и онлайн обучение, както и споделянето на добри практики. Новата инфраструктура надгражда вече съществуващия център по природни науки в ПГЕЕ и създава още по-добри възможности за развитие на възпитаниците на гимназията.

Визия за европейско ниво и китайска подкрепа

Заместник-кметът Николай Бухалов поздрави ръководството и екипа на училището за професионализма, постоянството и ентусиазма при модернизирането на образователната среда, която предоставя на младите хора условия за разгръщане на потенциала им на европейско ниво. Като жест на подкрепа той връчи на гимназията таблети. Устройствата са осигурени от посолството на Китай в България в знак на благодарност за успешното сътрудничество с Община Пловдив.

ГАЛЕРИЯ: Образование за професиите на бъдещето в ПГЕЕ: Нова зона по роботика, киберфизични системи и високотехнологични класни стаи ‹ Виж всички 8 снимки ›

Финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост

STEM зоната е реализирана по проект "Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи“, който е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с близо 500 хил. лева. Новият център надгражда съществуващата инфраструктура на ПГЕЕ и заедно с три вече изградени специализирани зали оформя цялостната среда на Центъра за дигитални създатели.

В него в момента са обособени общо четири основни зони:

"Роботика и киберфизични системи“

"Виртуална реалност“

"Практическа експериментална лаборатория“

"Теоретично експериментална лаборатория“

Новите пространства осигуряват на пловдивските ученици отлични условия за творчество и работа в електронна и физическа среда.