Окръжният съд в Пловдив даде ход на делото срещу Митко Бошнаков, обвинен по четири тежки престъпления, свързани с разпространение на интимно съдържание, измама и пране на пари. Според прокуратурата чрез профил на 24-годишна Надежда Атанасова в платформа за платено съдържание Only Fans са били генерирани над 2 млн. евро приходи.

Според обвинителния акт Бошнаков е създавал, предлагал и разпространявал порнографски снимки и видеоклипове на 24-годишна жена от Пловдив чрез интернет платформа в периода от април 2021 г. до февруари 2025 г., докато пребивавал между Лондон и Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

По второто обвинение прокуратурата твърди, че в периода от април 2021 г. до февруари 2025 г. подсъдимият е използвал данни от електронен дигитален портфейл на жената без нейно знание. Според държавното обвинение публикуваното съдържание е донесло приходи в размер на 2 280 618 щатски долара, равняващи се на над 2,17 млн. евро, които били прехвърляни по сметки на негово дружество.

Третото обвинение е за измама в особено големи размери. Бошнаков убедил младата жена да участва в заснемането на интимни снимки и видеа срещу обещано месечно възнаграждение от 10 000 долара. Обещаните плащания обаче така и не били извършени, като причинената имотна вреда е оценена на 465 000 долара.

Четвъртото обвинение е за пране на пари. Според разследващите в продължение на близо четири години подсъдимият е извършвал финансови операции с парични средства, постъпвали по профила на жената в платформата, като част от сумите били използвани за покупка на автомобили и недвижими имоти в България.

По време на заседанието прокуратурата настоя мярката за неотклонение да не бъде променяна. От държавното обвинение посочиха, че част от участниците в схемата все още не са установени и според събраните данни продължават действия по заличаване на следи от предходна престъпна дейност.

Прокурорът заяви още, че сумата от над 2 млн. евро все още не е открита изцяло и продължава издирването ѝ. Като аргумент бе посочено и обстоятелството, че Бошнаков има трайни връзки във Великобритания и би могъл да напусне България.

Съдът промени мярката за неотклонение на подсъдимия и той бе пуснат на свобода под парична гаранция в размер на 20 000 евро. Бошнаков не може да напуска пределите на България докогато срещу него се води наказателното производство.

Пострадалата поиска над 2 млн. евро обезщетение

Адвокатът на пострадалата поиска тя да бъде конституирана като граждански ищец и предяви иск за над 2 млн.евро имуществени вреди, както отделен за неимуществени вреди.

Защитата на Бошнаков възрази срещу исковете с аргумента, че разглеждането им в рамките на наказателното производство ще доведе до значително забавяне на делото. Според адвокатите въпросите за пропуснатите ползи и неимуществените вреди следва да бъдат разгледани по граждански ред.

Защитата: Жената е знаела за профила и паричните потоци

Адвокатите на подсъдимия оспориха част от обвинителната теза. Според тях профилът е бил създаден със знанието на жената, която е била наясно с приходите и е получавала част от средствата.

Защитата посочи още, че в материалите по делото се споменават други неустановени лица, без да е ясно кои са те и каква е ролята им, което според адвокатите затруднява правото на защита и пожела обвинителния акт да бъде върнат за корекция в прокуратурата.

Съдът: Няма съществени процесуални нарушения

След обсъждане на възраженията съдът прие, че в досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения и делото може да продължи по същество.

Магистратите отказаха да конституират пострадалата като граждански ищец в рамките на наказателното производство с мотив, че това би затруднило и забавило разглеждането на делото. Съдът посочи, че тя може да претендира обезщетенията си по граждански ред.

Съдебният състав отбеляза, че въпросите, повдигнати от защитата относно собствеността върху снимките, финансовите потоци и доказателствата по обвинителния акт, ще бъдат обсъдени в хода на съдебното следствие.

На следващите заседания на подсъдимия ще бъде осигурен преводач. Процесът продължава на 16 септември от 10 часа.

Как започва случаят?

Според разследването Митко Бошнаков и 24-годишната жена се запознали през 2021 г. в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. И двамата са от Пловдив. Жената споделила за финансовите затруднения на семейството си, а Бошнаков предложил помощ.

По данни на прокуратурата той създал профил в платформа за платено съдържание и започнал да публикува нейни интимни снимки и видеоклипове. Обещал месечно възнаграждение от 10 000 долара, което според обвинението никога не е било изплатено.

Разследващите твърдят, че през профила са преминали над 2,17 млн. евро, които впоследствие били прехвърляни по банкови сметки на подсъдимия. Част от средствата били инвестирани в автомобили и недвижими имоти в България. Бошнаков беше задържан заедно с още трима мъже в началото на октомври.