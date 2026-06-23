В Пловдив бе открито редовното заседание на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", предаде репортер на Plovdiv24.bg. На съвета присъстват президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, почетният президент на организацията-д-р Константин Тренчев, както и представители от всички региони и браншове.

Председателят на КТ "Подкрепа" Пловдив Атанас Кръстев обяви, че град Пловдив е силно синдикализиран град, в който навремето д-р Тренчев, заедно с група съмишленици, са учредили и регистрирали за първи път КТ "Подкрепа". Като домакин той пожела ползотворна работа и си пожела на конгреса да отидат единни и подготвени. "Нека всичко, което искаме да направим, да бъде подкрепено от чистите ни намерения", каза Кръстев.

Георги Янев, областен управител на Пловдив приветства участниците в заседанието и отбеляза, че за него традиционно трудът, солидарността и гражданската активност са движеща сила.

През годините КТ "Подкрепа" се утвърди като ключов партньор за последователна политика в различните сектори за по-високи и справедливи доходи, за евроинтеграция на трудовите стандарти, за една стратегия която ни гарантира по-светло бъдеще. Това е стратегическа визия за една България като социално отговорна държава, каза Янев.

Той посочи още, че гласът на синдикатите е особено значим и в дебатите за "Бюджет 2026". Те именно защитават стабилността и устойчивостта, но и принципната позиция против механичните съкращения и против една справедлива реформа в различните сектори, която защитава и не забравя работещите хора.

Тристранното сътрудничество на национално ниво е механизмът за търсене на баланс между държава, работодатели и работещи. Янев отбеляза също ,че на обрластно ниво се прави всичко възможно да се работи със синдикатите по отношение на заетостта, условията на труд и различните структурни промени в икономиката,енергетика, транспорт и услугите.

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Дълбоко вярвам че една модерна държава не се оценява само с икономически показатели, а най-вече с диалога между институциите и обществото. И тристранното сътрудничество е един добър пример за това, че държавата, работодателите и работниците работят в една посока в полза на хората за устойчиви решения, добави областният управител.

Думата бе дадена и на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Но преди това Кръстев се похвали, че социалният диалог в общината винаги е бил на високо ниво. Похвали и Димитров, като припомни, че именно в неговия мандат, миналата година, е било постигнато 5% увеличение и уравниловка в детското и ученическото здравеопазване.

Пловдив град с богата история, силна икономика и активен обществен живот. Градът се развива благодарение на труда, знанията и усилията на своите хора. Във фокуса на синдикалното движение е справедливото и достойно заплащане, добри условия на труд, добри социални условия и защита. През годините общината поддържа добри отношения със синдикалните организации и когато работим заедно, може да се постигнат добри резултати, каза пловдивският кмет Димитров.

Той също посочи за пример постигнатото през миналата година споразумение за училищното и детско общинско здравеопазване, когато са били договорени по-високи възнаграждения на работещите в системата.

В същия дух на разбирателство и сътрудничество са били и подписаните колективните трудови договори за общинските служители. Поздрави към Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", както и ползотворна работа пожелаха още директорът на Инспекцията на труда Атанас Чернаев и кмета на Забърдо.

Бе прочетено е писмо отомбудсмана до президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и почетния президент д-р Константин Тренчев.